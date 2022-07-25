معجبة اقتحمت غرفة النجم العالمي عمر الشريف في احدى الفنادق وطلبت منه هذا الأمر تحت تهديد السلاح.. ماحدث بعدها صدم الجميع !!

كثر من 6 سنوات مرت على وفاة الفنان المصري العالمي عمر الشريف والذي استطاع تجسيد أشهر الأدوار العالمية مثل “لورانس العرب ودكتور جيفاغو” حيث تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار.

وفي ظل شهرة “الشريف” العالمية تعرض لعدد من المواقف الغريبة من قبل المعجبات والتي وصلت لمحاولة إحداهن للتحرش به تحت تهديد السلاح في إحدى فنادق أمريكا.

عمر الشريف: هددتني بالسلاح للتحرش بي وقال “عمر” في أحد المقابلات التلفزيونية السابقة له أن إحدى المعجبات حاولت التحرش به خلال تواجده في غرفته في أحد فنادق تكساس في أميركا.

وأوضح “الشريف” أنه تفاجئ بدخول المرأة عليه غرفته ومحاولتها التحرش به تحت تهديد السلاح الأمر الذي جعله يشعر بالخوف الشديد.

وأكد الفنان العالمي أنه لم يستجب لها فغضبت بشدة ثم أنصرفت عنه، وقالت له المرأة بعد رفضه لها: “أنت ليس كما يقال لم تكن بكامل وعيها.

وأشار أيضًا إلى أن المرأة لم تكن بكامل وعيها وهو الأمر الذي دفعها لمحاولة التحرش به، قائلاً: “لم تكن سيئة، ولكنها جميلة و غريبة”.

وأعلن نجل الفنان العالمي في عام 2015 عن إصابة والده بمرض “الزهايمر” ليتوفى في ذات العام إثر أزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 83 عامًا.