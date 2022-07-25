والدة النجمة العالمة شاكيرا تخطف الأنظار من أول وهلة .. لن تصدق مدى جمالها!

عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة للنجمة العالمية شاكيرا برفقة والدتها التي خطفت الانظار من أول وهلة، حيث اشاد المتابعون بجمالها وجاذبيتها.

الصورة التي ظهرت بها والدة شاكيرا اثارت فضول الجمهور بالبحث لنعرفة وجهة نظرها في مشكلة ابنتها مع طليقها بيكيه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" يبدو أن والدة المغنية العالمية شاكيرا لا تساعدها في تخطي مشاكلها مع لاعب الكرة الشهير جيرارد بيكيه، بل تزيد الأمر تعقيداً.

وقد طلبت شاكيرا مراراً من والدتها نيديا ريبول عدم التحدث مع الصحافيين الذين يخيمون حول منزلها، إلا أن الأخيرة لم تتجاوب لرغبات ابنتها وعمدت على إفصاح أسرار عائلتها.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات ريبول الأخيرة أغضبت شاكيرا، بخاصة لأنها كشفت بشكل غير مباشر عن رغبتها في مصالحة شاكيرا وبيكيه التي تكن له الكثير من الحب.

وقالت ريبول لمراسل "يوروبا برس": "بالطبع أود أن يعودا لبعضهما" وأشارت إلى أنها ستكون سعيدة إذا تم الصلح بين ابنتها وبيكيه، وانتهى البعد.