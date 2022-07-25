جننت نص البلد.. شاهد ابنة شقيق كاظم الساهر تشعل مواقع التواصل بجمالها الطبيعي الخارق

تصدّرت ندى الساهر ابنة شقيق المطرب كاظم الساهر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً، بعد نشرها صورة عبر حسابها على إنستغرام جمعتها بعمها النجم العراقي الشهير.

وقالت ندى تعليقاً على الصورة التي روّجت لها عبر خاصية الستوري قبل نشرها، ”البوست اللي كلكم رح تحبوه“، ثم أرفقت الصورة بتعليق ”ملك الأناقة، جننت نص البلد“ مع وسم #كاظم_الساهر #العم #القيصر.

وأثارت ندى الساهر جدلاً واسعاً في ظهورها الأخير مع القيصر في شهر فبراير / شباط الماضي، بسبب ملامحها الأجنبية والتساؤل عن هوية والدتها إذا ما كانت عربية أم غربية.

وجاء من ضمن التعليقات على الصورة ”فديت جمالكم يعمريييي“، ”فدوه لهالطلّه الحلوة يسلم هالطول وهالنظره وهالجسم المتناسق“، ”ربي يحفظه ويطول بعمره“.

واعتادت ندى على نشر الصور التي تجمعها بعمها بين الحين والآخر، وكانت الصورة الأبرز التي نشرتها في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 عندما نشرة صورة لهما قالت إنها التقطت قبل