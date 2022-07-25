الفنانة شاكيرا تفحم بيكيه حتى في ملعب الكلاسيكو.. ما فعله الجمهور بنجم برشلونة لا يصدق!

قام جمهور اهم مباريات العالم بإشعال الملعب بصافرات استهجان ا ضد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه وهتافات لشريكته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا خلال "الكلاسيكو" الودي الذي أقيم بين ريال مدريد وبرشلونة أمام 65 ألف متفرج.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من ملعب المباراة لمجموعة من الجماهير وهي تهتف: شاكيرا..شاكيرا، فيما سُمعت بوضوح صافرات الاستهجان مع كل لمسة للكرة من مدافع الفريق الكتالوني.

وقال جوردي ألبا عن الواقعة بعد المباراة: نعم لقد سمعنا الصافرات، لكن لا أعلم سببها، أعتقد أنه لا يهتم كثيرًا بمثل هذه الأمور، نحن نعرفه، على العكس تلك التصرفات تعطيه حافزًا إضافيًا، لن يعاني أثناء نومه بسبب تلك الصيحات.

الجدير بالذكر ان الثنائي شاكيرا وبيكيه صرحا في بيان مشترك مطلع يونيو الماضي: يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا.