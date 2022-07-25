فضايح غير مسبوقة عن فنانات العرب يعترفن بمعاشرة الرجال وإقامة علاقات غير شرعية بدون زواج لغرض الشهرة؟ الأسماٱ ستصدمك

تفاصيل قد تبدوا من الوهلة من الأولى صادمة في المجتمعات العربية المحافظة غير ان جراءة واعترفات بعض الفنانات جعلها أقرب للحقيقة بالرغم من نشأتهن العربية.

بعدما خرجن عن قالب المألوف فلم يجدن خجل من الكشف عن ميولهن الجنسية ورغبتهن في إقامة علاقات غير شرعية قبل الزواج متحدين التقاليد والأعرف السائدة في المجتمع العربي وفقا لتقرير نشره موقع صورة لايف ؟وخرجت أحدهن لتفاجئ الجميع بأنها عاشرت زوجها عامين قبل الزواج مبررةً ذلك بأن العلاقة الجنسية قبل الزواج تكمن أهميتها في معرفة الأشخاص بعضهم البعض

، وأخرى انشغالها بالفن جعلها تفكر في أن تنجب أطفالًا بدون زواج بشرط أن يعترف الأب بالابن، وجمعيها تصريحات عرّضت هؤلاء النجمات للهجوم.لم تكتفي الفنانة منى هلا، بكم الانتقادات التي نالتها بعد الصور التي نشرتها مع حبيبها أثناء إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى خرجت للإعلام مبررة أفعالها بأن الأساس الشرعي في أي علاقة بين رجل وامرأة هو الإشهار.

واعتبرت منى أن العلاقة قبل الزواج حرية شخصية، وشرعية تمامًا، كونها تستند على مبدأ الإشهار والإعلان، الذي يعتبر من أهم شروط الزواج في الإسلام”. وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية: "ط"العلاقة لا يدخل بها أي نوع من أنواع المصلحة أو لأنه يدفع لي أموال بهدف معين، هناك الكثيرون يتزوجون من أجل المصلحة فقط".

انتصار قنبلة فجرتها الفنانة انتصار بعد تصريحاتها في برنامج “نفسنة”، والتي كشفت فيه أنها تشاهد الأفلام الإباحية، وتأييدها لمشاهدة الشباب لها من باب تعليمهم الثقافة الجنسية، مشيرةً إلى إنها تعرف قنوات تعرض هذه الأفلام بشكل درامي وهي تفضلها وتفضل مشاهدتها.

وقالت: "في رجالة كتير قبل الدخلة محدش شرح لهم إزاي العلاقة الجنسية في الزواج، وإن أفلام البورنو والكتب أفادتهم كثيرًا في فهم التعامل مع واحدة ميعرفهاش، بتعرفهم إزاي يبقى زوج ويكفيها وإزاي يجيب أولاد، جابوا كتب قرأوها وطبقوا على صورة شفوها ثم بدأوا صح".