أصبحت جلد على عظم .. ظهور مفزع وكارثي لمي عز الدين بعد ضجة زواجها من أبو هشيمة.. ماذا حدث لها؟!

تعتبر النجمة مي عز الدين واحدة من أيقونات الجمال المصري على الرغم من تقدمها في السن، حيث تبلغ اليوم 42 عاماً،

ومؤخراً صدم الجمهور بعد تداول صورة لها ظهرت فيها بدون مكياج وأظهرت تشوه كبير في ملامحها وفقدان كبير في وزنها أقلق الجمهور عليها ودفع الكثيرين للقول بأنها أصبحت هيكل عظمي، .

وذلك بعد ضجة الإشاعات التي تحدثت عن زواجها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عقب طلاقه لياسمين صبري.وبدت علامات التجاعيد والهزال واضحة على ملامح النجمة مي عز الدين التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الثاني والأربعين.

ولاحظ الجمهور وفقا لتعليقاتهم على الصورة أن وجه مي عز الدين صار أكبر عمراً بشكل ملحوظ، ولم يعد نضراً وحيوياً كما اعتاد المتابعون.

وخاضت النجمة مي عز الدين السباق الرمضاني بمسلسل "جزيرة غمام" وجسدت فيه فيه دور جديد ومختلف عليها تماماً إذ تظهر فى شخصية فتاة تدعى "سندس" وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات على نيل حبها.