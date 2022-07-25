عروس سورية فائقة الحسن والجمال تشترط على عريسها مهر غريب من نوعه يشعل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي .. لن تصدق ماذا طلبت ؟

في طلب يعد الاغرب من نوعه لم يشهده حفل زفاف من قبل حيث اشترطت عروس بغاية الجمال كما وصفها رواد مواقع التواصل على عريسها المتقدم مهرا جديد و غير متوقع لإتمام الزواج الأمر الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن فتاة سورية تدعى نوال العمري اشترطت على خطيبها تركيب ألواح الطاقة الشمسية في منزلهما المنتظر لإتمام الزواج.

شرط "نوال" والتي تعمل مدرّسة في إحدى المدارس الابتدائية الخاصة يعد غريباً من نوعه لمواجهة أزمة الكهرباء التي تعاني منها مناطق النظام في سوريا.

وأثار شرط العروس السورية جدلا واسعا وانقسمت آراء رواد منصات شبكات التواصل، بين مؤيد ورافض لما طلبته.

فالمؤيدون يرون أنها فتاة ترغب في تأمين مستقبلها من الأزمة الكهربائية بينما يرى الرافضون شرطها تعجيزيا، حيث تبلغ تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية لمنزل صغير، ما يزيد على 5 ملايين ليرة سورية، "1500 دولار أميركي" وهو مبلغ يعتبر كبيرا في ظل تدني دخل الفرد في سوريا، حيث بالكاد يبلغ معدل الرواتب 20 دولارا شهريا.

وتعاني مناطق الأسد في سوريا من انقطاع شبه مستمر للكهرباء يصل إلى أكثر من 20 ساعة مقابل ساعتين تخديم.

ويضطر الكثير من السوريين للجوء إلى خيار استخدام ألواح الطاقة الشمسية لمد بيوتهم بالكهرباء، بالإضافة إلى المولدات والبطاريات المشحونة بسبب الأزمة المستمرة للطاقة.