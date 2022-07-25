ما يغركش اناقتها في برنامج عرب غوت تالنت ... صورة للإعلامية ريا أبي راشد قبل عمليات التجميل ستصدمك

نُشرت صورة قديمة لمقدمة البرامج اللبنانية ​ريا أبي راشد​، والتي ظهرت فيها مختلفة تماما عن ماهي عليه اليوم.حيث أطلت الإعلامية في الصورة بشكل مختلف عما عرفها الجمهور.

وظهرت بملامح متغيره تماماً ، وبدى وجهها مختلف عما هو عليه الاّن، وهذا بدورة دفع الجمهور للشك بأنها خضعت لعمليات تجميل "البوتكس، والفيلر".

كما ارجع البعض ذلك للزمن حيث اعتبرو ان التغير الذي حدث في شكلها بسبب سنها واكتسابها بعض الكيلوجرامات في وزنها.

الجدير بالذكر ان ريا ابي راشد هي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

قامت ريا ابي راشد بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز غوت تالنت، حيث كانت تمتاز باناقتها الدائمة إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر. كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

وتتحدث ريا عدة لغات بطلاقة، وهنّ العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، كما تعتبر أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، وتعمل على إعداد وتقديم برنامج "سكووب"والذي تقوم فيه بمحاورة نجوم الغرب.