خطوبة ندى كامل من أشهر فنان مصري يغيظ طليقها أحمد الفيشاوي.. لن تصدق من يكون ؟! - بالصورة

فجّر خبر ارتباط مطرب المهرجانات المصري عمر كمال من ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

ولعل بداية تلك الأخبار صورة نشرها كمال لحبيبته وهو يخفي وجهها، إلا أن الجمهور قارن بين أصابع حبيبة مطرب المهرجانات وأصابع طليقة الفيشاوي بعد ان ظهرت وهي تضع نفس طلاء الأظافر بنفس الكيفية التي كانت تضعها حبيبة كمال ما أدى إلى ربط الأمر واستنتاج أن خطيبة كمال في الصورة هي ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي.

وبسبب بعض المقتنيات التي ظهرت مع حبيبة عمر كمال "صاحبة الوجه الخفي" وطليقة أحمد الفيشاوي، مثل النظارة التي ترتديها، ولون وشكل الشعر وطريقة تصفيفه تأكّدت الشكوك.

بدوره حرصت ندى على الردّ على هذه الشائعات من خلال تعليق على إحدى صورها وأكدت خلالها أنها غير مرتبطة ولا مخطوبة أو متزوجة، لافتة إلى أنها لا تفكر في الأمر حتى في الوقت الحالي.

هذا ومما زاد من انتشار الأخبار أيضاً ظهور الثنائي خلال الفترة الأخيرة، في عدد من الأماكن العامة كما أهداها عمر أغنية في إحدى الحفلات التي حضرتها في التجمع الخامس، وهي أغنية " الكدابين " للفنانة شيرين عبد الوهاب، وعبرت ندى وقتها عن بالغ سعادتها بما فعله عمر الذي علق في مقطع الفيديو المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "معلش يا ندى.. في داهية، ولفت البعض إلى أن الفنان يقصد بهذا الكلام أحمد الفيشاوي وقدمت ندى كامل الشكر إلى المطرب.