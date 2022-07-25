أصبحت مزريه للغايه اشبه بالمومياء !! ظهور كارثي للفنانة سحر رامي يٌصيب الجمهور بالحزن والغصه عليها ! (شاهد)

ظهرت الفنانة سحر رامي بعد فترة غياب، بدأت من بعد مشاركتها في مسلسل رحيم الذي يعد آخر عمل شاركت به عام 2018، موضحة بأنها لم تبتعد عن الفن ولكن المنتجين والمخرجين هم من يبتعدون حيث لا توجد أعمال تعرض عليها.

وأضافت: "صعب أطلب من حد يشغلني كل الناس عارفاني وعارفين مستوايا وعمري ما قلت إني اعتزلت أو اتحجبت، لكن هو ده نظام الحياة مش بس في الفن في ناس بتشتغل 24 ساعة أدوار لا تليق عليها وناس مش بتشتغل خالص، والموضوع للأسف مالوش حل".

وتابعت: "انا ما فكرتش في الاعتزال وطول ما أنا قادرة أشتغل مش ممكن أفكر فيه، مضيفة: اعتمدت على الفن كمصدر دخل لكن كنت بقعد سنين كتير من غير شعل ممكن أشتغل إيه غيره؟ دكتورة مخ وأعصاب؟".

وعن رأيها في الاعتزال وحرمانية الفن، قالت: "اللي يحرم ما يتفرجش عليه.. الفن مش مفروض يدخل في الحرام والحلال واللمس اللي مش عاجبه ما يشتغلش

واللي يعتزل مش المفروض يقول.. الفن مالوش دعوة بالدين ما ينفعش فنانة تطلع تتكلم فيه وما ينفعش حد أزهري يقول رأيه في الفن أمال احنا نتكلم في إيه.. اللي يعتزل يعتزل وهو ساكت مش عاوزين نعرف أسباب".

الجدير بالذكر أن سحر رامي تبلغ من العمر 61 عامًا إذ أنها ولدت عام 1967، وهي شقيقة الفنانة علا رامي وتخرجت في الأكاديمية المتقدمة للباليه، وبدأت مشوارها الفني في العمل بالإعلانات، وتعاونت مع الفنان الراحل سمير غانم في فوازير فطوطة خلال شهر رمضان، حيث تنقلت سحر رامي للعمل بين السينما والتليفزيون.