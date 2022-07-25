جميلة السينما المصرية.. حاولت القفز من برج إيفل وفجرت ضجة واسعة في فرنسا ونهايتها المأساوية أحزنت الجميع !

كانت الفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف تتمتع بلياقة بدنية عالية اكتسبتها من عملها فى سيرك والدها بمدينة طنطا، حيث كانت البطلة الأولى لفريق السيرك وهي فى الرابعة من عمرها.

حصلت نعيمة عاكف على لقب أحسن راقصة فى العالم من مهرجان الشباب العالمى بموسكو عام 1958 ،وقامت بأداء العديد من الحركات التى تعلمتها فى السيرك فى عدد من أفلامها وأطلق عليها لهاليبو الفن حيث كانت أول بطولة مطلقة لها فى فيلمى لهاليبو، والعيش والملح عام 1949.

وتزوجت نعيمة عاكف من المخرج حسين فوزى الذى وقع معها عقد احتكار للأفلام التى يخرجها لشركة نحاس فيلم، وبعده تزوجت من المحاسب صلاح الدين عبد العليم وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد صلاح الدين عبد العليم.

وفى عام 1956 كتبت مجلة الكواكب عن واقعة غريبة حدثت للفنانة نعيمة عاكف فى باريس خلال فترة زواجها من المخرج حسين فوزى، حيث سافرت نعيمة معه إلى باريس، فاصطحبها لزيارة برج إيفل الشهير.

وخلال هذه الزيارة افترقا بسبب شدة الزحام ولم يصل كل منهما للأخر، واعتقد حسين فوزى أن زوجته هبطت إلى الطابق الأرضى، فنزل ليبحث عنها، بينما كانت نعيمة عاكف فى الطابق الذى يعلوه ولا تستطيع التحرك من شدة الزحام، فنظرت لترى زوجها فى الطابق الأسفل، وبسبب فشلها فى التحرك وسط الزحام فكرت الفنانة الاستعراضية ابنة السيرك أن تستغل المهارات التى تعلمتها فى السيرك لتقفز إلى الدور الأسفل خاصة أنه كان بينها وبين زوجها طابق واحد.

وبالفعل اقتربت نعيمة عاكف من السور وأوشكت على القفز، وشاهدها رجال الشرطة المكلفون بحراسة البرج فأسرعوا إليها بعدما ظنوا أنها تريد الانتحار.

وساد الارتباك وظلوا يتحدثون مع لهاليبو باللغة الفرنسية بينما هى لا تفهم شيئا من حديثهم، حتى التفت زوجها لهذه الضجة واكتشف أن زوجته طرف فيها فصعد بسرعة ليتحدث مع رجال الشرطة، وما أن رأته نعيمة عاكف حتى انفجرت بالبكاء.

شاركت نعيمة عاكف في 26 فيلما فقط خلال مسيرتها الفنية القصيرة، لكنها كانت متنوعة تقدم خلال أدوارها الرقص والغناء والمونولوج والتمثيل خفيف الظل، وشاركت أيضا في أعمال مسرحية وعروض استعراضية.

وتوفيت نعيمة عاكف في عمر 37 عاما، بعد عامين من اعتزالها التمثيل عام 1964 لكي تهتم بابنها الوحيد، لكن مرض السرطان لم يمهلها الفرصة وأنهى حياتها إثر إصابتها بمضاعفات خطيرة.