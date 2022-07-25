كانها حورية من الجنة ...شاهد ابنة نورمان اسعد وايمن زيدان تخطف الأنظار في احدث ظهور لها .. اجمل نساء الارض بلامنازع ..لن تتخيل مدى جمالها!...شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجودي، ابنة الممثلة نورمان أسعد وطليقها الفنّان القدير أيمن زيدان، والذي لفتت الأنظار بجمالها وحسنها.

حيث تزوج زيدان للمرة الثالثة في حياته، من نورمان أسعد بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "يوميات جميل وهناء".

ولكنهما انفصلا بالسرعة نفسها التي تم بها الزواج، لأسباب غير معروفة، ولكنهما ظلا صديقين حتى بعد انفصالهما، وشاركا معا في بطولة مسلسل "ألو جميل ألو هناء" الجزء الثاني من مسلسل "يوميات جميل وهناء".

كما تزوجا مرة أخرى بعد سنة واحدة من الانفصال، ودام الزواج لمدة ثلاث سنوات، ولكن لم يقدر لهما الاستمرار مرة أخرى، وانفصلا في عام 2003 بعد أن أثمر زواجهما عن ابنة وحيدة هي جودي زيدان.