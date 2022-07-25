صورة صادمة ونادرة للفنان محمد شرف قبل وفاته وعلى فراش المرض.. لن تصدق كيف ظهر !! بكاء ووحدة وقلة مال

رحل الفنان محمد شرف عن عالمنا عن عمر ناهز 55 عامًا، بعد صراع مع المرض والشكوى من الوحدة وقلة الأعمال.

إذ أصيب بعدة جلطات في المخ في عام 2009، الأمر الذي جعله يخضع لثلاث عمليات جراحية على مدار عام، أنفق خلالها ما يزيد على 180 ألف جنيه منذ مرضه، وأصبح على حد تعبيره "ع الحديدة"، حيث ينفق كل أسبوع 300 جنيه على الأدوية.

وقال في حينه: "لم يسأل عني في مرضي سوى عدد قليل من زملائي، كان على رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ومحمد هنيدي، وخالد النبوي، وهاني رمزي ونهال عنبر" .

وظهر قبل رحيله في برنامج "مساء dmc" متحدثاً عن الأزمات الصحية التي داهمته، ومعاناته مع المرض.

وأكد أنه أنفق كل ما يمتلكه من أموال على العلاج، ووجه الشكر لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي ساهم في جمع أموال له من خلال الفنانين، وأبرزهم أحمد حلمي، وطارق لطفي، ومحمد هنيدي، وأحمد آدم.

وأضاف أن زوجته لم تتأخر عنه في أي لحظة أثناء مرضه، وابنته دينا، وابنه هشام، والفنان عاطف عمّار، الذي قال عنه بأنه كان يتواجد معه في المستشفى بصفة مستمرة.

وبكى شرف أثناء مداخلة ابنه هشام معه على الهواء، قائلاً له: "فخور بابني هشام"، في الوقت الذي قال له هشام: "نفسي نشتغل مع بعض يا بابا في أي دور خلال الفترة المقبلة.. ووحشني رغم إنك كنت امبارح معايا".