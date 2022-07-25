«شد شعر وضرب وصل لارتجاج في المخ».. حكاية خناقة قاتلة بين هياتم وماجدة الخطيب!

تعتبر الفنانة هياتم، واحدة من نجمات الفن والزمن الجميل، بدأت مشوارها الفني كراقصة، في الأفراح الشعبية، عُرفت باسم ملكة الإغراء، رحلت عن عالمنا في عام 2018، بعدما ظلت تكافح سرطان القولون، وتعرضت بسببه لمضاعفات شديدة، فضلا عن فقدان ملحوظ في الوزن.

وتزامن أمس 22 يوليو، ذكرى وفاة الفنانة هياتم، أشهر الفنانات اللواتي حققن شعبية كبيرة.ويُقدم هُن خلال السطور التالية، لقطات من علاقة الفنانة هياتم والفنانة ماجدة الخطيب، التي كان من أكثر الوقائع التي اجتاحت الوسط الفني، وتناولتها الصحافة ووصلت حد المحاكم.

خناقة هياتم وماجد الخطيب تحدثت الفنانة هياتم، عن كواليس مشاجرتها مع الفنانة ماجدة الخطيب، خلال استضافتها في برنامج «حوار صريح جدا»، مع الإعلامية منى الحسيني، قالت خلاله:«كان شيء سخيف ويكسف، أنا حزينة على الأخلاقيات، انحدرنا لدرجة وحشة، لو في طرف من الأطراف معندوش كنترول على تصرفه، مش في حالته الطبيعية».

ضرب وشتيمة ومحاضر في أقسام شرطة وعن كواليس علاقتها بها وتفاصيل المشاجرة التي وصلت حد المحاضر وأقسام الشرطة، قالت الفنانة هياتم: «علاقتي بيها جميلة وست بحبها،

وكان صعبان عليا الظروف اللي مرت بيها، كأي ناس زملاء في أي مجال، مفيش وجه مقارنة بينا، الخلاف كان سببه إن في ناس كتير دخلت في النص وبيحملوا النفوس، ليهم مصالح شخصية، الخلاف وصل لقسم الشرطة.

وتعدت عليا بالضرب والمسألة بورق مثبت، لغاية اللحظة دي كنت مذهولة، دخلت عليا أوضتي في المسرح وضربتني، كان في ظابط بيعمل إثبات حالة، والأوضة مليانة ناس».

وأشارت الفنانة هياتم، إلى أن الخلاف والمشاجرة وصل لدرجة صعبة، قائلةً:«جت أوضتي وضربتني على غفلة بالفُرشة على راسي، وجابتلي ارتجاج وشدت شعري، وأنا كنت مذهولة، والناس خلصوني منها».