ظهور مفزع ومزري للغايه للفنانة ليلى طاهر .. علامات الشيخوخة تغزو وجهها..؟!شاهد كيف تحولت لمسخ شيطاني

تداول رواد مواقع التواصل صورة الفنانة ليلى طاهر وهي تتكئ على عصا وكان في استقبالها الممثل إيهاب فهمي، حيث التقطت الصورة عند مشاركة النجمة في حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلة المسرحي.



حيث عــادت للظهور الإعلامي بعد الإعلان عن إصـــابتها بفيــروس كورونا المستجــد، والذي شفيـــت منه بعد فترة.ويذكر أن ليلى طاهر، أعلنت خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه كل من الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، أنها اتخـــذت قرار الاعتـــزال ولا رجعـــة فيه.



وفي تصريحات صحفية قالت إنها تحب الفن لدرجة العشق ولكن قدمت كل ما عندها وتركت تاريخ سيعيش حتي مئات السنين، وبذلك "يكون مشواري الفني انتهي بسلام، ويجب أن أترك الراية الفنية للجيل القادم من بعدي لاستكشاف ليلى طاهر مرة أخرى".