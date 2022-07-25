خدعتنا جميعاً .. أيقونة الجمال والإغراء هيفاء وهبي شكلها وحدة تاني خالص بدون مكياج وبلا فلتر وفوتوشوب

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، ظهرت فيها بملامح مغايرة لتلك الصورة النمطية عن المرأة شديدة الجمال، لأنها كانت بدون فلتر أو فوتوشوب وأيضا بلا مكياج.

الصورة المتداولة أحدثت صدمة لدى عدد كبير من جمهور النجمة اللبنانية الجميلة، وحتى غير جمهورها، وأظهرت الفارق الكبير الذي يفرق بين الصور المعدلة بواسطة برامج الفوتوشوب، والصور المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خاصية الفلاتر التجميلية.

هيفاء وهبي في الصورة المتداولة، بملامح منهدلة وعيوب في البشرة، وبعض التجاعيد التي لم يخفيها الشعر المنساب على الجانبين، وطبقات المكياج الكثيفة.

وتباينت ردود الأفعال سلبًا وإيجابًا على الصورة المتداولة للنجمة هيفاء وهبي بدون فلتر، فبعض التعليقات جاءت مؤيدة لجمالها الطبيعي الطاغي بالرغم من الفلاتر والفوتوشوب. بينما رأت الكثير من التعليقات أن المغالاة في الفلاتر والفوتوشوب هو مجرد خداع.