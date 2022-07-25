أصبحت بدينة وانغمست عينيها في وجهها بشكل لايصدق.. ظهور مفاجئ وصادم لـ شيرين عبد الوهاب بعد ضجة تصريحاتها !! صور

اولت المواقع الاعلامية صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء قضائها الصيف في الساحل الشمالي بصحبة أصدقائها.

وظهرت شيرين بحالة جيدة ومبتسمة مع صديقاتها على شاطئ البحر، ولكن ما اثار القلق هو السمنة التي وصفها البعض أنها غير طبيعية، حيث بدت بدينة جداً، وانغمست عينيها في وجهها من شدة السمنة الظاهرة.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تحدثت في مداخلة هاتفية عن أزمة جديدة بينها وبين حسام حبيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، وقالت: أنا ست قاعدة في أمان الله مع عيالي بقالنا 4 سنين شايفين الويل سافرنا الساحل لمدة أسبوع علشان ننبسط بناتي نفسيتهم تعبانة وأنا كمان بناتي مبيعرفوش يقعدوا معايا، ظروفي كانت ظروف صعبة عايشة مع زوج مبيشتغلش

ومبيخرجش كنت محبوسة 24 ساعة في أوضة نومي مبعملش حاجة قاعدة بس أنا غلطت في حق نفسي في حق شيرين عبد الوهاب، بس مش عيب أن الست المشهورة تبقى إنسانة متجوزة وتحاول تحافظ على بيتها زي أي ست، كنت فاكرة أني بحافظ على بيتي بس مكنش بيت، دا كان عشة فران، فار دخل المصيدة وأكل الجبنة لحد ما يموت أنا كنت عايشة العيشة دي.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل الأزمة التي حدثت وبسببها قامت بحلق شعرها وقالت: أحنا أطلقنا لما قصيت شعري طلاق بائن،.

وبعد ما هديت من الكارثة اللي حصلت حسيت أني لسه مش قادرة استغنى عنه وأني بحبه وليه مديلوش فرصة تانية، ليه ميبقاش في رحمة علاقة الجواز علاقة مقدسة لازم نشتغل ونحافظ عليها كنت بحبه وفكراه ابني مش جوزي، اهتميت بيه وعملت الاستديو علشان شغله

واشتريت له كل الأغاني اللي تعجبه بشيكات باسمي علشان متروحش منه، في الآخر يتهمني اني تخينت وبقيت شبه أمي وعاوز واحدة حلوة افتخر بيها دا غير الخناقات اللي فيها ضرب وسحل على الأرض وشتيمة مفيش إنسانة تستحملها.

وكانت شيرين رفعت قضية ضد حسام حبيب تتهمه فيها بالنصب عليها وسرقة سيارة مرسيدس يتخطى سعرها الـ3 مليون جنيه.