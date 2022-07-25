كأنه شخص آخر.. الفنان رامز جلال يصدم جمهوره بهذا الوزن الجنوني !! - صورة

بوزن زائد كثيراً يطلّ الفنان المصري "رامز جلال" على جمهوره خلال فيلمه القادم "أخي فوق الشجرة" في مفاجأة كبيرة لجمهور.

وعن الفيلم قال المؤلّف "لؤي سلطان" إن فيلم أخي فوق الشجرة يتناول علاقة الأخوة ببعضهما البعض في إطار لايت ممزوج بالكوميديا، كما أن الفيلم ليس له علاقة بفيلم أبي فوق الشجرة.

وأشار لؤي السيد إلى أن بوستر الفيلم مقصود به إثارة حيرة الجمهور وتشويقه، وزيادة من خلال زيادة وزن رجل ما، مؤكدًا أن اختياره لأسماء الأفلام على وزن أسماء أفلام قديمة جاءت بمحض الصدفة ليس أكثر.

وتابع: بلاقي حدوتة الفيلم شبه حالة الناس حبيتها في عمل تاني، فبختار العنوان مشابه لعنوان الأعمال القديمة، وأعمالي اللي من النوعية دي مش كتير، وانتهينا حاليًا من تصويره بالكامل، كما استغرقت مرحلة كتابة السيناريو منذ ما يقرب من عام.

وبخصوص إمكانية تكرار التجربة: أحب التعامل معه فهناك كميا بيني وبينه والمخرج محمود كريم، وروحه تطغو في الكواليس بشكل واضح، حيث يستمر في إيقاع زملائه في مقالب.