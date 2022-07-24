بعد أن خسرت 75 كيلو.. نورا السباعي تفاجئ الجميع وتفوق هيفاء وهبي في جمالها ورشاقتها.. مش هاتعرفوها

معظمنا شاهد فيلم أمير البحار، ونتذكر دور فيحاء أخت أمير، الفنان محمد هنيدي، والذي قدمته الفنانة نورا السباعي، والتي كان تتعرض للتنمر من كل من يتحدث إليها في الفيلم بسبب زيادة وزنها.

وأجرت نورا السباعي عملية تكميم معدة، واتبعت نظام غذائي حتى خسرت 75 كيلو من وزنها، وتغير شكلها بالكامل حتى أنه لن يستطيع أحد معرفتها.

وخطفت نورا السباعي الأنظار برشاقتها الملفتة بعد خسارتها أكثر من 75 كيلو جرام من وزنها حتى صارت أجمل من ياسمين صبري وفق تعليقات بعض المتابعين.

واختفت نورا عن الساحة الفنية بعد فقدانها وزنها فسمنتها الزائدة كانت سببًا كبيرًا لإسناد بعض الأدوار إليها.

واشتهرت نورا، بلقب “شاكيرا مصر”، بسبب وزنها وبعدد مشاركتها في مسلسل “رمضان مبروك أبو العلمين”، قررت إنقاص وزنها لشعورها بالاكتئاب والحزن.