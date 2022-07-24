عكس نانسي عجرم تماماً؟... لـن تصـدّق ما فعلـهُ حمادة هـلال لحظة أذان المغرب وهو يغني علـى المسرح صدم جمهوره.! !

لا يزال الفنان المصري حمادة هلال حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، مقدمة برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس».



اللقاء تضمن العديد من التصريحات التي أثارت الجدل منها الصراع الدائر بينه وبين ذاته منذ أن أجرى أول عمرة له، عن حكم الغناء وما إذا كان حلال أم حرام.

حيث أجاب على سؤال أمكانية تركه الفن بقوله: «مقدرش أقول الفن حلال ولا حرام، والحاجة الوحيدة اللي أقدر أعملها هو أني اتقي الله في حياتي، وبعد كدا مفاتيح الجنة والنار عند ربنا مش عند البشر».



تصريحات الفنان هذه، أعادت إلى أذهان الجمهور الجدل الذي تسبب به حمادة هلال قبل سنوات، حيث لم يتوقف عن الغناء لحظة رفع أذان المغرب في حفل أقامه بجامعة المنصورة.

وفيه تداول رواد مواقع التواصل فيديو أشاروا من خلاله إلى أنه تم تسجيله خلال حفل أقامه الفنان حمادة هلال في جامعة المنصورة ولوحظ أنه لم يتوقف عن الغناء أثناء آذان المغرب.



وتعرض الفنان حمادة هلال آنذاك لحملة واسعة من الانتقادات اللاذعة إذ إتهمه المتابعون بإهانة الآذان، واعتبروا تصرفه هذا عملاً غير لائق وخرقاً للأصول، لكن مصادر مقربة من الفنان نفت هذه التفاصيل مؤكدة بأنها مجرد إشاعة تحاول النيل من الفنان حمادة هلال.



واستذكر الجمهور واقعة توقف الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن الغناء في الحفل الذي أحيته مؤخرا، في ختام مهرجان ‏‏"ميدل بيست"، في العاصمة السعودية الرياض، ونزولها من المسرح بعد أن أدت أغنيتين فقط.

وقالت نانسي إنها غادرت مسرح الحفل بعد تقديمها أغنيتين، احتراما لرفع أذان العشاء حسب توقيت السعودية ما أكسبها احترام الجمهور السعودي والعربي.