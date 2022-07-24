لن تصدق ..كـم يبلغ الراتب الشهري الّذي تتحصل عليه علا الفارس من قناة الجزيرة سيصدمك.. الرقم فـاق كل التوقعات.! !

كم راتب علا الفارس التي تعمل كمذيعة ومقدمة برامج في قناة الجزيرة الفضائية، وذلك بعد تنقلها في العديد من القنوات الفضائية العربية.



وقد امتهنت مهنة الصحافة منذ نعومة أظفارها، وتداول كثيرون مؤخراً شائعة تفيد بعقد قرانها من شاب بريطاني من أصول عربية.

علا إعلامية أدرنية ذات أصول فلسطينية واسمها علا تحسين عبد الرؤوف الفارس، المولودة في المملكة الأردنية الهاشمية في الثامن من شهر نوفمبر من عام 1985 ميلادي، حيث تخرجت من جامعة عمان الأهلية في تخصص القانون

، وعملت كمذيعة للشرق الأوسط منذ كان عمرها سبعة عشر عاماً، ثم انتقلت للعمل في قنوات الأم بي سي والعربية، واستقر بها المطاف في قناة الجزيرة الفضائيةكمقدمة نشرات إخبارية وبرامج حوارية.

راتب علا الفارس

في الغالب لا يتم تداول قيمة الرواتب التي يتقاضها الاعلاميون، وحتى وإن ظهرت بعض الأرقام فهي تجانب الحقيقة، نظراً لوجود الكثير من الحوافز المالية الأخرى،

ولكن تظهر هنا بعض الأرقام والتي لا يعلم صحتها من عدمها نظراً لعدم خروجها من المصدر المالي الرسمي التابع للمؤسسة الإعلامية التي تنتمي إليها علا الفارس.



ومن ضمن الأرقام التي ظهرت حصول المذيع المبتدئ على راتب من ثلاثة آلاف يصل إلى

عشرة آلاف دولار، فيما عرضت وثيقة لا نعلم مدى صحتها تكشف عن مكافأة تقدر بمئة وخمسين ألف دولار صرفت لعلا الفارس.

وتقول مصادر إن علا الفارس يتراوح مرتبها الشهري بين 10 و20 ألف دولار شهري من القناة، حيث تعتبر من الواجهات الإعلامية المميزة فيها.