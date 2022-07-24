شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج النفسي بسبب حسام حبيب.. مافعلة الفنان صادم لا يصدق

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب مسبقا أنها قد تكون حامل من زوجها السابق الفنان المصري ​حسام حبيب​، رغم كل التأكيدات المضادة التي اتت من هنا وهناك بعد زيادة وزنها.

حيث انها زارت الولايات المتحدة الاميركية للعلاج من أزمة نفسية وان الادوية التي تناولتها زادت من وزن جسدها كونها تؤدي الى احتباس الماء فيه.

وما قالته شيرين عن مشكلة في القولون غير صحيحة وانما ما حصل انها مازالت تتابع علاجها لكنها في المرحلة النهائية منه.

حيث أن عملية الانسحاب من الادوية تحتاج لفترة لكن هناك علاجاً سريعاً لإخراج الماء الزائد في جسمها كي تعود الى رشاقتها المعهودة.

وبحسب ما كشفت عنه في مقابلتها مع الاعلامية ​لميس الحديدي​ فقد واتت الازمة النفسية بعد المشاكل التي تعرضت لها حين كانت مع حسام حبيب وتعرضت للضرب لأكثر من مرة على يده.