عندما سألوا الفنّانة سهير رمزي ما كان يطلبه محمود قابيل منها كل ليلة كشفته بدون خجل.. ولهذا السبب طلبت الطلاق فوراً.!!

الفنانة القديرة سهير رمزي ولدت عام 1950، ابنة الفنانة درية أحمد، وكان أول ظهور لها في السينما بعمر صغير حيث كانت لم تتعد سن السادسة من خلال فيلم صحيفه سوابق عام 1956 وبعد أربع سنوات شاركت بفيلم البنات والصيف.

من أشهر أعمال سهير رمزي الفنية: (ثرثرة فوق النيل، البنات عايزة ايه، الحسناء واللص، الغابة، حيب الروح، سيداتي آنساتي، الرجل الثالث، ألف ليلة وليلة، بنت اسمها محمود، إعدام طالب ثانوي).

وكشفت الفنانة سهير رمزي خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في وقت سابق، ببرنامج "السيرة" المذاع عبر قناة dmc الفضائية، أسرار تتعلق بحياتها الشخصية لأول مرة ما أثار تعاطف البعض في حين صدم البعض الآخر.

وتطرقت سهير رمزي خلال حديثها عن زيجاتها، مشيرة إلى أنها لن تستطع تذكر عددهم بسب كثرتهم، حيث قالت: "مش فاكرة عدد جوازاتي بصراحة، لكن كله بالحلال وده أهم شيء".

وتابعت: "عددهم كبير عشان مكنش عندي ثقة في حد"، لتعلق مازحة: "زواجي من علاء الشربيني طول الفترة دي حاجة غريبة بس يمكن عشان العصمة في ايده زي جوزي الأولاني".

وتزوجت سهير رمزي للمرة الرابعة من الفنان القدير محمود قابيل، ولكن دام زواجهما لمدة عام واحد فقط، إذ ووصفته بالـ "المحترم والمهذب جداً"، مؤكدة أنها تكن له كل الحب والاحترام، لكنها شعرت بصعوبة الاستمرار معه، حيث قالت: "يا إما أعيش بطريقة صحية يا إما لا... يا أبيض، يا اسود.