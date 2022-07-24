اتذكرون الطفل إياد في فيلم السفارة في العمارة يصدم الجميع في أحدث ظهور.. لن تعرفوه نهائياً!؟ شاهد كيف أصبح

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للطفل طارق عرفة، بعدما أصبح شاباً.

حيث أنه شارك منذ سنوات في بطولة فيلم “السفارة في العمارة” مع عادل إمام، حيث جسد دور “إياد” الطفل الفلسطيني الذي استشهد في نهاية أحداث الفيلم.

وتساءل كثيرون عن سبب إختفاء طارق، ونشر أحدهم صوراً له من خلال الفيلم، وعلق عليها قائلاً :” أين طارق عرفة .. إياد الفلسطيني”؟.

والمفاجأة أن والده هو المخرج عمرو عرفة، وحرص على الرد على هذه التساؤلات من خلال تغريدة، قال فيها: “طارق اتخرج من الجامعة وبيشتغل مساعد مخرج”، مما أثار إعجاب الجمهور.

لطفي لبيب يكشف كواليس عمله مع عادل إمام في «السفارة في العمارة»

كشف الفنان القدير لطفي لبيب كواليس عمله مع الفنان عادل إمام بفيلم السفارة في العمارة، لافتًا إلى أن عادل إمام له فضل كبير عليه.

وذكر لطفي لبيب خلال لقاء له ببرنامج “مساء دي أم سي”، الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان، عبر فضائية، dmc، قائلًا: عادل إمام بيشوف كويس وعايز الممثل اللي معاه يكون في أفضل صورة، وهو صاحب فضل عليا.

وواصل: مشهد التورتة بفيلم السفارة في العمارة، كان يعطي توجيهات لي حتى يخرج المشهد بالشكل الأمثل، وقبل ما أعمل فيلم السفارة في العمارة كان أجري ضئيل، لكن بعد هذا الفيلم زاد.