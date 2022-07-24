حسن يوسف يكشف اسرار العندليب عبدالحليم حافظ المستورة.. والجمهور: حرام عليك دُول ماتو وشبعوا موت

كشف الفنان القدير حسن يوسف، أن هناك علاقة صداقة قوية جمعت بين الفنانة الراحلة نادية لطفي وعبدالحليم حافظ، خاصةً بعد تعاونهما في فيلم "للرجال فقط".

وأوضح يوسف، أن العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، كان على علاقة غرامية بالسندريلا سعاد حسني، لكنه لم يتدخل حينها بالرغم من علاقة الصداقة التي تربطه بهما، ولم يسألهما عما إذا كانا تزوجا أم لا.

وقال: "لم أرغب في التدخل في هذا الأمر حينها، خوفاً من انهيار علاقتي بهما، لكنني كنت أعلم أنه يحبها، وهي كذلك".

ونفى ما كان يتم ترديده حول اشتعال نار الغيرة والمنافسة بينه وبين الفنان أحمد رمزي، مؤكداً أنه كان صديقاً مقرباً له، وتجمعهما ذكريات طيبة.

حديث الفنان الكبير حسن يوسف عن "العلاقة الغرامية" بين سعاد حسني وعبدالحليم حافظ، أثارة حفيظة الجمهور المصري عبر مواثع التواصل، الذي اعتبر التصريح بمثابة فضح لاسرار العندليب الذي ينبغي السكوت عنها، حيث علق أحدهم: "حرام عليك دول ماتوا وشبعوا موت".