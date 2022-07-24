لن تصـدق عيناك أن هذا الجمال موجود على الأرض.. أجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي.. شاهد أول ظهور لزوجة أبو هشيمة التـي أخفاها عن جميع الأنظار.! !

تداول عدد كبير من متابعي مواقع التواصل، صورًا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وزوجته الأولى، قبل الفنانة ياسمين صبري والفنانة هيفاء وهبي، وأيضًا صورًا لأبنائه، ليتعرف الجمهور، لأول مرة، عن عائلته عن قرب.

ظهر "أحمد" وأبنائه "عمر، ويوسف"، في الصور، ببدل سوداء كلاسيكية، أثناء حضورهم إحدى المناسبات، كما كانوا يلتقطون الصور التذكارية على السجادة الحمراء فور وصولهم.

أما زوجة "أبو هشيمة" الأولى؛ اسمها "عبير"، وتزوجها وهو في سن صغيرة، بعد أن تعرف عليها خلال فترة دراستهما الجامعية، وظهرت في الصورة، ملامحها، بوضوح،لتكشف عن جمالها.

كما تبين أن هناك قاسمًا مشتركًا بين زوجات "أحمد" الثلاثة من حيث لون الشعر الأسود الداكن والبشرة السمراء.



وكان أبو هشيمة، 45 عاما، قد تزوج ثلاث مرات، وقد صرح في مقابلة إعلامية مع الإعلامي المصري يوسف الحسيني، أن تزوج في عمر الثانية والعشرين بناءً على نصيحة مقربين، حتى يستقر ويركز في حياته العملية.

تزوج أبو هشيمة للمرة الأولى من زميلته في الجامعة، وأنجب عمر عام 2000، أي أنه يبلغ الآن 20 عامًا ويلعب ضمن فريق ناشئين النادي الأهلي بالإضافة إلى ابن آخر يُدعى يوسف.



الزواج الثاني لأبو هشيمة كان من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تزوجا عام 2009 في حفل زفاف أسطوري، لكنهما انفصلا عام 2012، ولم يرزقا بالأطفال.



وفي أبريل/ نيسان 2020، تزوج رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، وصاحب هذه الزيجة ضجة كبيرة، لاسيما أن أبوهشيمة سبق له الزواج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.