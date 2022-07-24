انت الان تتابع خبر "ده اللي هيعوض طارق حامد".. فيريرا يعطي الضوء الأخضر لضم المسمار.. والمستشار يستجيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق لقب بطولة كاس مصر للمرة الثامنة والعشرون في تاريخ النادي الأبيض بعدما تفوق علي الغريم التقليدي النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، وجاء هدفي الابيض عن طريق أحمد السيد زيزو وإمام عاشور فيما جاء هدف الأهلي الوحيد في المباراة عن طريق حسام حسن.

في سياق آخر كشفت مصادر صحفية عن رغبة البرتغالي جيزوالدو فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التعاقد مع لاعب بيراميدز نبيل عماد دونجا ليحل بديلا لطارق حامد الذي أعلن النادي الأبيض عن رحيله خلال الساعات الماضية الي فريق اتحاد جدة السعودي، من جانبه أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي تلبية طلب فيريرا، وضم أي عنصر يرغب في ضمه.

يذكر أن فريق الزمالك سيخوض مواجهة قوية أمام فريق سموحة في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر اقامتها يوم الأحد المقبل الموافق ال 24 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.