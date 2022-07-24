أحمد الفيشاوي يثير الجدل ويصدم جمهوره بسلوك غريب والجمهور متفاجئ: جرى إيه للواد؟!!

أثارت مجموعة صور للفنان المصري أحمد الفيشاوي الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الصور كان قد ظهر الفنان المصري المثير للجدل بسلوكياته وتصريحاته وهو يستعرض جميع الوشوم المرسومة على كل أجزاء جسده - على ظهره ويديه ورجله ووجهه.

وأدت الصور المنشورة إلى تتابع أسئلة الجمهور بخصوص حرمة سلوكه على النساء قبل الرجال !!

في حقيقة التحريم التي خاض فيها المعلّقون أشرك البعض رأي الأزهر بتأكيد حرمة الوشم المعروف بـ"التاتو" على النساء والرجال.

وتصف فتوى الأزهر المنطلقة من صميم الشريعة الإسلامية السمحاء الوشم من كبائر الذنوب".

ولعل هذا التحريم للوشم جاء وفقاً للفتوى لما فيه صالح الإنسان فمع تقدم العلم تم اكتشاف تأثيرات مسرطنة لأي تركيب كيمياوي يتم ضخه في جلد الإنسان فضلاً عن كون الوشم يفسد الشكل الفطري للإنسان الذي خلقه الله عليه.

هذا ويشتهر الفنان المصري أحمد الفيشاوي بكثرة الوشوم على جسده في سلوك يثير كثيراً من مشاعر الاستهجان لدى جمهوره