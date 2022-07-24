ريهام سعيد أصبحت جلد على عظم.. ظهور مفزع وكارثي للإعلامية الشهيرة وتشوه وجهها يحزن الجميع - صورة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفزعة للإعلامية المصرية رهام سعيد بدت فيها بوجه مشوه وفاقدةً للكثير من وزنها حد تقديرات الجمهور.

الصورة المتداولة أثارت فزع العديد من جمهور الفنانة الذين تساءلوا عمّا حدث لها وتسبب بهذا التغير المفاجئ.وبعد البحث عن الصورة تبيّن أنها حقيقة وللإعلامية فعلاً لكنها قديمة نسبياً وجاءت إعادة تداولها تزامناً تصاعد ظهور الفنانة إعلامياً.

هذا وكانت قد أعلنت الإعلامية المصرية عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، عودتها إلى الساحتين الإعلامية والفنية بقوة بعد تعاقدها على تقديم برنامج جديد وفيلم في أولى تجاربها السينمائية.

وقالت الفنانة: "الحمد لله تزامن تعاقدي مع قناه "الشمس" مع دخولي أخيراً السينما والتعاقد على أول فيلم سينمائي، وما توفيقي إلا بالله".

كشفت الفنانة رهان وظهورها يأتي بعد عن عودتها الى العمل الإعلامي بعد عام كامل على إعلانها اعتزاله، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك".



