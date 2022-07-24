ابنة المذيعة شيماء جمال المقتولة على يد زوجها تخرج عن صمتها وتكشف عن تهديد والدتها للمتهم

قالت جنى ابنة المذيعة شيماء جمال المقتولة على يد زوجها القاضي إنها سمعت تهديد والدتها للمتهم بإفشاء زواجهما، مشيرة إلى أن والدتها أمهلته حتى شهر أغسطس لتعلن عن الزواج بنفسها عبر موقع "فيسبوك" وعن طريق إخبار زوجته الأولى بمنزلها.

وأوضح تحقيق النيابة العامة المصرية في مقتل المذيعة شيماء جمال، أنها كانت تربطها علاقة زواج عرفي ثم رسمي مدة تجاوزت الـ5 سنوات بالمتهم الرئيسي . فيما كشفت ابنة المجني عليها عن تهديد والدتها للمتهم بإفشاء سر الزواج.

وحسب "صدى البلد" قال المتهم حسين الغرابلي، الذي صديق المتهم الأول زوج المجني عليها شيماء جمال، والذي اتفق معه على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها لقيامها بتهديده الدائم بإفشاء زيجته منها وطلبت منه مبلغ 3 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه قام باستئجار مزرعة بمنطقة أبو صير بمركز البدرشين واستدرجها المتهم أيمن عبد الفتاح لتلك المزرعة، وعقب وصولهما أدخلوها إلى حجرة الاستراحة داخل المزرعة

وعقب مرور 5 دقائق تناهى إلى سمعه صوت المجني عليها شيماء جمال تردد "يا ابن الكلب" وأصوات شد وجذب فاستطلع الأمر فأبصر المتهم الأول يجذبها من شال قماشي كانت ترتديه حول جيدها وما أن استدارت المجني عليها حتى قام المتهم بإشهار سلاحه الناري وتعدى بمقبضه عليها بضربتين أو 3 على رأسها ثم خنقها.