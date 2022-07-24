لن تصدق ان هذه الجميلة هي شقيقة النجم أحمد مكي.. ممثلة شهيرة وبطلة مسلسل الحاج متولي!!

لا يعلم غالبية الجمهور أن شقيقة الفنان أحمد مكي ممثلة شهيرة دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه وشاركت في أعمال فنية مميزة.

برزت إيناس مكي كممثلة في التسعينيات بدأت كفتاة إعلانات قبل أن تشارك مع نور الشريف في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي،.

توالت أعمالها بعد ذلك أما شقيقها أحمد مكي قام بعمل دور "هيثم دبور" في فيلم مرجان أحمد مرجان مع الفنان عادل إمام ثم "دبور" و"طير إنت" و"لا تراجع ولا استسلام" وأخيرا دور «يوسف الرفاعي» من مسلسل «الاختيار 2».

ومؤخراً أَشادت إيناس مكي بشقيقها النجم أحمد مكي وبنجاح الجزء الأخير من مسلسل الكبير أوي، حيث اعتبرت أن نجاحه لم يفاجئها، حيث قالت إن موهبته حاضرة وما زال يمتلك الكثير.

وأرجعت إيناس سِرّ موهبة شقيقها مكي إلى عمله بالإخراج أولاً، حيث كانت بدايته به، وبالتالي عمله كمخرج أكسبه معرفة تامة بكيفية توظيف الشخصيات، حيث جعله ذلك يُمَهّد لها، إلى جانب الموهبة التي منحها الله له.

وخلال استضافتها في برنامج «لقاهرة اليوم» للنجم إدوارد ونانسي مجدي، أشارت إيناس مكي لعدم تعاونها مع شقيقيها أحمد مكي بعد فيلم «الحاسة السابعة»، حيث لم تجمعها أي أعمال فنية أخرى، .

ولم تظهر ولو كضيفة شرف في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، وظهر به العديد من الفنانين كضيوف شرف.

وعن السبب في عدم الظهور مع شقيقها أحمد مكي في الجزء السادس في الكبير أوي، قالت إنه يرجع لعدم وجود دور مناسب لها، إذ إنه «لا يمكن أن أَكُون الحبيبة أو العَمّة أو الأم».

فيما كشفت مكي عن رفضها الظهور في دور زوجة «جوني» وهل يناسبك أم لا: «نحن هكذا نخلق حاجة بالعافية ليس لها مكان».

وفاجأ إدوارد، إيناس مكي، بسؤاله إليها عن سبب عن طلبها مباشرة من أخيها العمل مه في بطولة عمل فني، لترد سريعاً بأن هذا الأمر صعب للغاية عليها أن تطلب من شقيقها أحمد مكي عملاً أو مشاركته في بطولة؛ إذ إنّ عَلاقتهما الأَخوية تَتّسِم بالدعم في نِطاق العَائلة، لكن لا يَتَدَخّل أحدهما في عمل الآخر، بالإضافة إلى أن لن تنطق كلمة احتياج لشقيقها، قائلة: «عمري ما هقول عايزة أبقى معاك في فيلم ولو لأخويا».