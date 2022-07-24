النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ينتقل إلى فراش النوم.. جورجينا نزعت ثوب الخجل وكشفت ما طلبه منها في الرابعة فجراً وجعلها مصدومة !

ما من شك أن النجم البرتغالي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو هو أحد أكثر اللاعبين تنافسية وهوساً بكرة القدم على مر التاريخ.

هذا الهوس كشفت بعض كواليسه صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، خلال لقاء صحفي أجرته مؤخراً مع صحيفة SS.

قالت رودريغيز: كريستيانو مهووس بكرة القدم، ذات مرة أراد أن يمازحني وايقظني في الرابعة صباحاً يطالب بركلة جزاء!

وحقق رونالدو الكثير من الألقاب خلال مسيرته الرياضية ونال خمس كرات ذهبية، ليصبح أهم أسطورة رياضية في البرتغال على مدى تاريخها، وواحد من أهم الرياضيين في العالم.

وفاز فريق مانشيشتر يونايتد يوم امس برباعية نظيفة على ليفربول في مباراة ودية، دون مشاركة كريستيانو رونالدو.