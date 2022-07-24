انتبه على بنتك كثير ... ما الذي حدث لأبنة مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد الصغرى جنى .. الجمهور مصدوم مما حصل !

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اخبار عن نبذ عائلة ​خالد مقداد​، لابنته جنى مقداد نجمة طيور الجنة.

وأكد العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن عائلة مقداد باتت اليوم تهمل ابنتهم جنى، وذلك بسبب شقيقها الصغير سند.

وكشف البعض أن معظم الأمور التي كانت تقوم بها العائلة، كانت جنى هي من تحتل معظم الصور، خاصة بين أحضان والدها خالد المقداد، إلا أنها اليوم باتت مهمشة جداً، حتى اعتقد البعض أنه تم نبذها.

العديد من المتابعين علقوا على هذا الأمر بتصاريح صادمة، وفي رصد للتعليقات، جاء فيها "تنسوا البنت منشان الولد"، "العشم ما كان هيك يا أبو الوليد"، "لازم تكون سند لابنك مو لبنيتك"، "انتبه على بنتك أكثر".