أصبح عجوز بدين.. ظهور مزري ومخيف للملاكم نسيم حميد في أحدث ظهور.. لن تصدق كيف يبدو

نشرت صحيفة الديلي ميل صور جديدة للملاكم البريطاني اليمني الأصل نسيم حميد، حيث كان يسير وسط مدينة وندسور.

وظهر حميد الملقب بالأمير وهو يلوح للجماهير، الذين تفاجأوا به عندما رأوه داخل سيارة كورفيت سترينجراي

البالغ سعرها 120 ألف جنيه إسترليني.

ويسكن بطل الملاكمة السابق ، البالغ من العمر 48 عامًا ،

في منزل ريفي بقيمة 1.4 مليون جنيه إسترليني بالقرب من قلعة وندسور .

ويعتبر نسيم أحد أعظم الملاكمين في كل العصور ، وقد جمع 40 مليون جنيه إسترليني من أموال الجائزة من معاركه وقيل أن لديه محفظة عقارات تصل قيمتها إلى 70 مليون جنيه إسترليني بعد تقاعده.

تقاعد وهو أب لثلاثة أطفال عن عمر يناهز 28 عامًا بعد وقت قصير من خسارته أمام الأسطورة المكسيكي ماركو أنطونيو باريرا في لاس فيغاس عام 2001 – وكانت الهزيمة الوحيدة في مسيرته الاحترافية.