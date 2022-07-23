أشهر فنانات مصر مازالت على قيد الحياة بعد تاكيد وفاتها منذ 30 عاما.. لن تصدق من هي ؟!

تفيد المعلومات المتوفرة على الإنترنت، بوفاة فنانة مصرية شهيرة، منذ 30 عامًا، إلا أنها مازالت على قيد الحياة.

وكشف المنتج المصري عمرو الصيفي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن الفنانة والراقصة الشهيرة نعمت مختار، أن الفنانة نعمت مختار ما زالت على قيد الحياة، وأنها تبلغ من العمر 90 عامًا.

ووجه المنتج، تهنئة للفنانة بحلول عيد الأضحى المبارك السبت الماضي.. معبرًا عن أسفه لاستمرار الإنترنت بتأكيد وفاتها في وقت أنها لا زالت على قيد الحياة.

وكتب الصيفي على فيسبوك: "الست نعمت مختار.. كل سنة وانتي بصحة وخير.. نعمت مختار فنانة منذ كانت طفلة.. راقصة.. ممثلة.. مطربة.. منتجة سينمائية.. لها أدوار مختلفة في أفلام كثيرة (بين القصرين.. قصر الشوق.. امرأة غلبت الشيطان.. الزوج العازب).. للأسف، المعلومات الخاطئة الموجودة على شبكة الإنترنت تفيد بوفاتها من سنة 1989"، بحسب ما أورده "المصريون".

وتساءل المنتج عمرو الصيفي، قائلًا: "هل يوجد وسائل لتصحيح هذه المعلومة الخاطئة؟.. ملحوظة: أنا على تواصل دائم معها حتى أمس للتهنئة بالعيد".