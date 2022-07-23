علامات الساعة تظهر في.. مقبرة طالبة المنصورة نيرة اشرف حارس القبر يكشف عن أشياء صادمة حصلت بعد دفنها ..شاهد ما حـدث صدم الجميع وأبكى الملايين من المصريين !! (شاهد الفيديو)

تحدث حارس القبر بأن احد جيران نيرة أشرف يدعى «جمال»زار قبر الطالبة بعزبة حمد التابعة لمدينة المحلة، وتطوع برش المياه أمام قبرها وإشعار أعواد البخور لتعطير الجو في المكان.

جار نيرة: جددت أحزاني وقال جار نيرة إن رحيلها المأساوي جدد أحزانه على نجله الذي رحل مبكرا بعد معاناته من الإصابة بمرض ضمور العضلات.

زيارة المقابر صباحا وأوضح أنه توجه لقبر نيرة في الصباح دون أن يعرف مكانه على وجه التحديد، وبحث عنه قرابة ساعتين حتة وجده في منطقة مقابر حمد التابعة لعائلة نيرة طالبة جامعة المنصورة.



لااعرف نيرة ورائيت الحادث على الإنترنت ولفت «جمال» جار أسرة طالبة المنصورة إلى أنه بعد حادث مقتل «نيرة» تجددت لديه الأحزان لوفاة نجله الشاب الذى توفي في عمر 24 عاما متأثرا بمرض ضمور العضلات.



الدعاء لـ نيرة بالرحمة وقبل أن يغادر «جمال» قبر نيرة طالبة المنصورة، توجه بالدعاء إلى الله أن يشملها برحمته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وأكد جار الطالبة أنه ينتوي حضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتلها يوم الأحد القادم.