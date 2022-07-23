والد الفنان حسام حبيب يفجر مفاجأة صادمة ويكشف عن معاناة شيرين عبدالوهاب من الادمان

فجر والد حسام حبيب ضجة بكشفه عن معاناة شيرين عبد الوهاب من الإدمان مؤكداً ان هناك اشخاص يحاولون السيطرة عليها، ويجروها لطريق الإدمان وتعاطي المسكنات.

والد حسام حبيب قال في موقع القاهرة 24 مشيراً للفنانة شيرين وابنه حسام "أتمنى يبعدوا عن بعض شوية ويفضلوا صحاب لأن الصحوبية حاليًا بقت أفضل من الزواج وفيها ثقة ودعم أكتر، وهما مش متفقين من الأول لأن طباعهم وشخصيتهم مختلفة عن بعض، وشيرين بتحب الشهرة والميديا وأن الناس كلها تتكلم عليها".

وأضاف "الأزمة من الأشخاص اللي حوالين شيرين، بيحاولوا يسيطروا عليها، ويجروها لـ سكة الإدمان وتعاطي الأدوية، وكله بيحاول يستغل شهرتها وفلوسها، وابني كان بيحاول يحميها".

وتابع "حتى الدكاترة النفسيين، ممكن يضحكوا عليها ويخلوها تدمن أدوية؛ عشان مصلحتهم، والدنيا مبقاش فيها خير، ومشكلة شيرين إنها بتحب الناس تتكلم عليها، وتكون حديث الميديا، على عكس حسام، اللي بيلتزم بالصمت دائما مع إنه بيتأذي أحيانا".

واختتم والد حسام حبيب حديثه، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئا عن علاقتهما الآن، ولكنه يتمنى أن يبتعد كلًا منهما عن الآخر؛ لأن علاقتهما متوترة منذ البداية، ومن الأفضل أن يكونا صديقين؛ لأن الصداقة حاليا أصبحت أفضل، وبها دعما وثقة أكثر من علاقات الزواج.