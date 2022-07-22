نادي الزمالك للعالمية هذا ما كتبته الصحف الأجنبية عن النادي

كما نشرت صحيفة A BOLA البرتغالية تهنئة بيدرو بروينسا لمواطنه فيريرا قائلا "مبروك لجيسوالدو فيريرا كأس آخر في مسيرته ولريكاردو سواريس لأول نهائي له مع الأهل ".

وأضاف "اثنان من المدربين الرائعين، اللذان يرفعان اسم البلد فى جميع أنحاء العالم ويظهران موهبة كرة القدم البرتغالية".

كذلك أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن سعادته بالفوز ببطولة كأس مصر على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي ،وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي : "كان هناك ثلاث فرق في المباراة الأهلي والزمالك والتحكيم، الأهلي عجبني مستواه، والزمالك كان رائعا، في حين لم يعجبنى أداء الحكام، الزمالك نال إنذارين في أول 5 دقائق من المباراة وتسبب ذلك في توتر اللاعبين"

وأضاف : "الكأس في كل دول العالم بمثابة الاحتفالية لكل دول العالم، وهي منافسة مهمة، وتكون أحيانا فرصة لفرق صغيرة للفوز بها، ولا بد من وضع نظام ثابت لكل البطولات"، موضحا أنه كان لا بد من اختيار حكم مصري لإدارة المباراة، والحكام الأجانب لم يظهروا بالمستوى المطلوب اليوم، ولماذا يتم الاستعانة بحكام أجانب في نهائي الكأس وكان يجب أن يكون الحكم مصريا".

وأشار إلى أن الزمالك قدم في الشوط الأول أداء متميز في حين أن الأهلي قدم أداء متميز في الشوط الثاني

وتحدث عن ضياع بعض الفرص من قبل لاعبو الزمالك كذلك اديرت التغيرات بصورة خاطئة ولم تستغل التوقفات في إجراء 5تغيرات كذلك إصابة أحمد فتوح تسببت في إرباك المدير الفني

وقال المدرب أن مباراة الأهلي لم تكن لعبد الله جمعة ودفع بأحمد فتوح لأسباب فنية، وظهر اللاعب بصورة جيدة ولكنه تعرض للإصابة قبل نهاية اللقاء.

أوضح المدير الفني أنه يتحدث عن سلبيات المباراة بسبب حرصه على كرة القدم المصرية ومن حبه لمصر وكذلك نادي الزمالك

وأضاف المدرب البرتغالي أنه لا يعلم هل ستتم معاقبته بسبب انتقاداته لنظام المسابقات في مصر، وقال: "إذا أردتم معاقبتي أرسلوني بطائرة إلى بلدي"

وتحدث عن دور المدربين البرتغاليين في الدوري قائلاً: "كان هناك من قبل مانويل جوزيه مع الأهلي وحقق بطولات عديدة وأنا حققت الدوري والكأس مع الزمالك، كما كان هناك فينجادا أيضا، ويتواجد أيضا مدربين مصريين متميزين".

وفي ختام حديثه وجه التحية لفريق الأهلي، موضحا أن المنافس ظهر بصورة جيدة وقدم مباراة قوية في مباراة نهائي الكأس.