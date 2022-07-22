لن تصدق من تكون هذه الطفلة كبرت لتصبح من أجمل الفنانات غنى لجمالها عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وتقدم لها رشدي أباظة ورفضته

ولدت هذه الطفلة يوم 8 يناير عام 1933 في الفيوم، لأب مصري عمل مهندس ريّ وأم مجرية تدعى باولا، وقد تعارفا خلال سفر الوالد إلى الخارج.

ومن هذا الخليط الرائع إكتسبت جمالها بالملامح الغربية، وأسند إليها دور الفتاة الراقية في أغلب أدوارها بالسينما المصرية، والذي جعل طالبي الزواج والمنتجين يسعون وراءها.

انها الممثلة مريم فخر الدين التي تعتبر أهم الممثلات المصريات وكانت غزيرة الإنتاج، وإعتمدت طوال حياتها على ما تجنيه من مردود أفلامها لتعيل نفسها ولاحقاً إبنها وإبنتها، حتى رغم زواجها من 4 رجال.

إشتهرت بملامحها الساحرة وجمالها الذي جمع جاذبية الشرق وجمال الغرب، تنوّعت أدوارها في مرحلتين من حياتها بين الفتاة الرومانسية، ثم لاحقاً أدت أدواراً مركبة وأهمها دور الأم.

ووقفت إلى جانب أهم النجوم، من الموسيقار فريد الأطرش إلى العندليب ​عبد الحليم حافظ​ وفهد بلان وأحمد مظهر، وتعاملت مع أهم المخرجين المصريين فكانت محظوظة في العمل وعلى الشاشة وتعيسة خلفها.

لها شقيق واحد وهو الممثل المصري يوسف فخر الدين، وأجادت 5 لغات منها الفرنسية والإنكليزية والمجرية والألمانية، وتعلمتها من خلال دراستها بمدرستها الألمانية في باب اللوق، وحصلت على شهادة تعادل البكالوريا.

أهم الأصوات في العالم العربي تغنت بجمالها في أغنياتهم، وهم عبد الحليم حافظ بأغنية "بتلوموني ليه"، من فيلم "حكاية حب"، ومحرم فؤاد بأغنية "أوعى ياقلبي" في فيلم "وداعًا يا حب"، وفريد الأطرش بأغنية "وحياة عينيكي" من فيلم "ماليش غيرك".

كانت تعتبر عبد الحليم حافظ زميلاً لها وتحترمه، لكن لم تكن تربطهما أية علاقة رومانسية، أما الممثل المصري ​رشدي أباظة​ فطلبها للزواج، لكنها لم توافق للتشابه الكبير بينهما، خصوصاً في حياة الترف.

وروت مريم فخر الدين حادثة حصلت معها، وأوضحت أن رشدي أباظة كان أحد أصدقائها وذات مرة فاجأها بزيارة في منزلها، مصطحباً معه "الكباب" و"الوسكي"، مضيفة "رشدي كان بيبصبص لي جالي البيت وفتح قفل البابالجدير بالذكر ان الفنانة مريم فخر الدين عانت في أواخر حياتها من غيبوبة، نتيجة إعيائها الشديد، بسبب جلطة بالمخ في عيد الأضحى،

وبقيت في مستشفى المعادي العسكري حتي فارقت الحياة يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2014، إثر سكتة قلبية. بمسدسه"، موضحة أن أثر الطلقة لا يزال موجود في الباب.