إنهالوا على سلاف فواخرجي بالشتائم في ليلة دخلتها !! وائل رمضان فضح سرّاً مخجلاً لأجمل فنانات سوريا !!

تفاجأ المخرج السوري "وائل رمضان" جمهوره خلال بروايته المتعلقة بليلة زفاف ودخلة الفنانة السورية "سلاف فواخرجي".

فبعد أن أعلنت فواخرجي أنها على قطيعة مع الفنانة "كاريس بشارة" بسبب حضور الفنانة حفل زفافها من دون أن تكون مدعوّة إليه، والاحتفال بعيد ميلادها ضمن العرس أتت رواية المخرج السوري متطابقة.

ونفى رمضان دعوته لكاريس أو صديقها إلى حفل زفافه، بل على العكس اعتذر من صديقها لأن وجودها معه في الزفاف، سيكون مزعجا لأحد الفنانين المدعوين.

وأكّد وائل رمضان أنه فوجئ بحضور كاريس وصديقها إلى حفل الزفاف من دون "عزيمة"، ثم احتفالهما بعيد ميلاد كاريس بعد مضي نصف ساعة على بدء العرس، فتلقيا بحسب رمضان شتائم وإهانات من الفنانين الحاضرين.

وختم رمضان بالإشارة إلى أن من أدخل قالب الحلوى إلى الحفل أصبح فناناً مشهوراً حالياً، لكنه رفض ذكر اسمه.