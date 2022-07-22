تصريحات نارية تكشف لأول مرة ..سرقة وإجبار على الخروج بقميص النوم.. شيرين تفجر ضجة بإتهامات وأسرار جديدة عن حسام حبيب

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن أسرار جديدة خاصة بحياتها الشخصية، مع طليقها الفنان حسام حبيب.

وأفادت شيرين ، بأن حسام قام بسرقة سيارتها.وقالت: هو إنسان قلبه أسود، وقلبه فاضي، يغتاب كل الناس، لو أنت يا لميس الحديدي كنتي صاحبتي، كان طلعك أنتي متهمة، وأنك بتحرضيني ضده.

وأضافت: أنا عندي عريبة سيدان، قلت أشتري عربية عشان الخروجات وكده، جبت العربية، وقلت العريبة دى هيركبها حسام.

وتابعت : سرق العربية من قدام بيتي، بعت ناس تسرقها، واتهمني، وقال للمحاسب إن هي لو مخلتنيش آخذ العربية، هعمل لها محضر في القسم بسرقة العربية.

وواصلت: قلت عيب أوي لما يوقفه ضابط فى الشارع يلاقى العربية باسم مراته، قلت عيب، لازم تبقى باسمك.

جاني ستين نيلة على خيبتي، اتفق معايا وبشهود أنه فى نفس الوقت هيعمل لي توكيل بالبيع، عشان يضمن لي حقي.

وأكدت شيرين أيضا، أن حسام أجبرها على النزول بـ “قميص النوم” حتى تتم إجراءات الطلاق.