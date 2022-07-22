سر صادم وغير متوقع وارء رفض رغدة الزواج من الفنان أحمد زكي وهو على فراش الموت.. لن تصدق ماهو!!

قدم النجم الراحل أحمد زكي، العديد من الأعمال السينمائية مع كثيرات من جميلات السينما، مثل الفنانات هالة فؤاد، وسعاد حسني، ورغدة، وشيرين سيف النصر، ونبيلة عبيد، ويسرا.

ونشأت قصة حب كبيرة بين زكي وبين الفنانة رغدة الا انهما لم يتزوجا، حيث لم يتقدم لها الامبراطور الا وهو علي فراش المرض لكنها رفضت ذلك، حيث خافت ان يتهمها الناس بأنها تزوجته في لحظاته الاخيرة طمعاً في الميراث .

وقدمت الفنانة رغدة، أعمالا عديدة مميزة مع الفنان أحمد زكي، من أهمها فيلم "كابوريا"، وفيلم "استاكوزا"، وفيلم "الإمبراطور"، وكانت تربطهما علاقة قوية غير مفهومة لجميع من حولهم، حيث كانت تردد رغدة دائما عن أحمد زكي عدة أوصاف، منها "توأمي، ونصفي الآخر".

وصرحت رغدة، في لقاء تليفزيوني سابق، بأنها كانت تربطها علاقة حب بالراحل أحمد زكي، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنهما كانا متربطين جدا عاطفياً وكانت تغار عليه في بعض الأحيان، إلا أنهما كانا يعيان جيداً بأن زواجهما مستحيل، وذلك لعدة أمور لم تحب الحديث عنها.

وظلت رغدة، مرافقة للفنان أحمد زكي، طوال عمره، ولم تتخل عنه أيضاً وهو في أسوأ حالات مرضه بآخر أيامه، حتى انتشرت شائعات تفيد زواجهما، وحينها عرض النمر الأسود وهو بفراش المرض على رغدة الزواج، لحمياتها من القيل والقال، ولكن رفضت رغدة وقالت له "يكفي أن ربنا أعلم بما في نوايانا، وأنت أعز من أخي وأقرب لي من أبي يا زكي".

ويعد "زكي"، ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996، حيث له في القائمة 6 أفلام وهمي: "البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت"، وحصل أحمد زكي على عدة جوائز وتكريمات، من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 ومهرجان الإسكندرية عام 1989.

تزوج "زكي"، من الفنانة المعتزلة الراحلة هالة فؤاد وأنجبا ابنهما الوحيد هيثم أحمد زكي، الذي شارك مع والده وجسّد شخصيه عبد الحليم الشاب في فيلم "حليم"، لكنهما انفصلا قبل وفاتها.

حصل على جائزة عن فيلم "طائر على الطريق" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة عن فيلم "عيون لا تنام" من جمعية الفيلم، وجائزة عن فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" من مهرجان الإسكندرية عام 1989، وجائزة عن فيلم "كابوريا" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1990.