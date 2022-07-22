النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يصدم محمد صلاح ويرفض اللعب إلى جواره.. ورد ناري من الفرعون المصري!!

رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الانتقال لنادي ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن البرغوث لا يرغب في اللعب بالدوري الدوري الإنجليزي، ويميل أكثر للاستمرار في فرنسا، وأنه حال قرر الرحيل فالأولوية ستكون العودة مجددا لفريقه السابق برشلونة الإسباني.

ذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، أن ليونيل ميسي رفض اللعب لصفوف فريق ليفربول، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه عرض عليه الانضمام للنادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل تراجع مستواه مع باريس سان جيرمان، منذ انضمامه إليه قادما من البلوجرانا.

وأضافت الصحيفة، أن ميسي لا يفكر في اللعب لأي فريق بالدوري الإنجليزي خلال مسيرته الكروية، سواء ليفربول أو غيره من أندية البريميرليج، التي تطمح في التعاقد معه، مثل مانشستر سيتي وتشيلسي.

أشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن النجم الأرجنتيني لا يريد خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي، وأنه يفضل الاستمرار في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وحال رغب في الرحيل عن البي أس جي، فستكون وجتهه الأقرب هي العودة لبيته القديم برشلونة، الذي صنع معه الإنجازات والأرقام القياسية سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.

اختتمت الصحيفة، تقريرها، بالإشارة إلى أن ميسي يقدر ليفربول بشكل كبير، كما أكد أنه مليء بالعديد من اللاعبين المميزين والكبار في عالم الساحرة المستديرة

، من بينهم محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وجوردان هندرسون، إلا أنه لا يحبذ فكرة ارتداء قميص الريدز، خلال المرحلة الأخيرة له من مسيرته الكروية.

ولم يقدم ميسي مع باريس سان جيرمان، في الموسم الماضي، المستوى المعهود منه، والذي ظهر به مع الفريق الكتالوني.

وعقب تصريحات ميسي أنهى النجم المصري محمد صلاح حالة الغموض التي أحاطت بمستقبله، بموافقته على تجديد عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وأعلن ليفربول تجديد عقد محمد صلاح (30 عاما) حتى صيف 2025، بعد فترة طويلة من التفاوض والشد والجذب بين الطرفين.

وانتصرت رغبة محمد صلاح ووكيله رامي عباس على إصرار إدارة مجموعة "فينواي" الأمريكية مالكة ليفربول على عدم كسر هيكل الرواتب في النادي، ليتحول الفرعون إلى اللاعب صاحب الأجر الأعلى في تاريخ النادي.​​​