بعد مرور نحو 65 عام على عرض فيلم لا أنام خطأ جريء وقعت فيه فاتن حمامة وهي بفستان الزفاف !!

رغم مرور نحو 65 عاما على عرض الفيلم وتحقيقه نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 1957 وحتى الآن عندما يعرض على التليفزيون، إلا أنه يتضمن بعض الأخطاء التي ربما تفسد متعة المشاهدة.

الفيلم يضم مجموعة من نجوم السينما مثل رشدي أباظه وفاتن حمامة وهند رستم ومريم فخر الدين ويحيى شاهين ومن إخراج صلاح أبو سيف.

ويكمن هذا الخطأ، في أحد المشاهد التي ترتدي فيها فاتن حمامة فستان زفاف وتدخل فتاة صغيرة غرفتها وتترك شمعة على أحد الأسطح لتقع على الأرض أسفل الفستان بينما تتعرض فاتن حمامة للإغماء وهنا نجد أن الشمعة تتحرك أسفل الفستان كي تحرق الفستان بالكامل وكأن هناك يد تحركها خلف الكاميرات.

وفيلم لا أنام تدور احداثه حول "نادية لطفي" فتاة تعيش في كنف والدها بعد طلاقه من والدتها، وحينما تبلغ سن الرشد يتزوج والدها من سيدة أخرى، ويمتليء قلبها بالغيرة منها، وتقرر أن تنتقم منها.