بـعد أنفصالها من ابو هشيمة.. سألو ياسمين صبري مـين أكثـر واحـد نفسـك تتزوجيه؟... فأجابت دون خجـل وصدمت الكل.! !

كشفت الفنانة ياسمين صبري في وقت سابق عن مواصفات فتى أحلامها والشريك المستقبلي لها في الحياة الزوجية، وذلك خلال لقاء مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.



وقالت النجمة المصرية إنها تفضل الارتباط برجل «طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي أسمر او قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة».

وضافت: "يجب أن يكون هادئ و«راسي» و«متفتح لكل حاجة مختلفة» ورومانسي ويجب أن يكون «حساس»، وألا يكون «نحنوح وملزق وأضافت انها تفضل الرجل البيتوتى المعتمد على نفسه صاحب القرار و ليس سلبى"، و قالت : عايزاه عنده طموح، ولازم يصرف عليا، لأني مش هصرف على نفسي، ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديًا مش لازم يبقى غنى .

وأكدت فى ختام الفقرة انها تبحث عن هذا الفتى وفي حالة التوصل اليه ستقابله و ستلتقط معه بعض الصور وتنشرها على حسابها على السوشيال ميديا.



وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري، أكدت خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وذلك حسماً للجدل والأنباء التي انتشرت قبل أيام عن انفصالهما .

وقالت ياسمين صبري لموقع “صدى البلد” المصري، إن الانفصال بينها وبين رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة قد تم بالفعل، مؤكدة أنها تكن له كل احترام.



يذكر أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في إبريل 2020، واستمر زواجهما عامين، وخلال هذه الفترة قدمت عملاً واحداً هو مسلسل «فرصة ثانية» الذي عُرض في رمضان 2020