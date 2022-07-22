سبعيني يمارس الفاحشة مـع شاب بعد أستدراجه بطريقة خبيثة .. وبعدما إنتهى من الفعل كانت الكارثة الكبرى التـي شاب لها راس الوالدان.!!

أقدم شاب عشريني على ذبح رجل سبعيني، يعمل كوافير حريمي في العاصمة المصرية القاهرة، والذي كان على علاقة شاذة به، قرر على إثرها الشاب التخلص من العجوز خلال نومه بطعنة بسلاح أبيض ومن ثم وفاته.



وعثرت الشرطة على جثة الرجل على السرير في غرفة نومه ويرتدي ملابسه ومصاب بعدة طعنات بسلاح أبيض؛ حيث اتضح أن وراء الجريمة شاب يبلغ من العمر 23 عامًا.

واعترف الشاب بأنه كان متوجها لبلدته ولا يملك ثمن المواصلات وتعرف على الضحية أثناء سيره بالشارع بالقرب من محل سكنه، وعرض عليه القدوم للمبيت بصحبته، وبالفعل صعد معه وعرض عليه ممارسة الشذوذ معه مقابل إعطائه أموال.

وقال أنهما مارسا علاقة محرمة وعقب ذلك أعطاه أموالا لشراء عصائر وسجائر، لافتًا إلى أنه نزل لشراء طلبات الضحية وفور صعوده وجده نائما فقام بذبحه، ولم يستول على أي شيء من متعلقاته وفر هاربا.