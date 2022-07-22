بعد توقفها عن الفيلر والبوتوكس منذ عامين.. هكذا أصبح شكل الإعلامية ريهام سعيد !

احتفلت الاعلامية ريهام سعيد بعيد ميلادها الـ47، مؤخراً ونشرت صورة لها عبر حسابها على Instagram.

وكتبت معلقة: “الصورة زي إمبارح بقالي سنتين مبطله بوتوكس وفيلر”.

وأضافت: “النهارده بتم ٤٧ سنة، نفسي ابتدي من جديد، حتي التصميم للرجوع لطبيعتي عشان أنا نفسي أشوف ريهام زمان”.

وتابعت ريهام سعيد متسائلة: ” أغير إزاي الناس والأماكن والأحداث؟ هاجرب أبقى صاحبي الوحيد وحبيبي الوحيد وأغير الأماكن وماشفش غير نفسي، يمكن كده أكون أخذت الدرس ولا أيه؟ كل سنه وأنا طيبة”.

ومع أن حقن الفيلر آمن جداً ولكنه كغيره من عمليات الحقن قد يمر بمخاطر ومضاعفات، ومنها فقدان مفاجئ للبصر بشكل نهائي وتلف الشبكية والعصب البصري بشكل دائم وذلك في خلال ساعة كحد أقصى،

ولذلك ينبه د. سكلا إلى ضرورة انتباه الأطباء لمخاطر الفيلر واتخاذ إجراءات سريعة في إنقاذ البصر خلال 60 دقيقة فور ظهور أي مضاعفات وذلك لتفادي فقدان المريض لبصره بشكل نهائي.