ابنتا الفنانة رانيا فريد شوقي الشابات يخطفا الأنظار في ظهور نادر لهما بجمالهما الخارج عن المعتاد.. والجمهور: الجمال عدى الكلام!-صورة

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة نادرة للفنانة رانيا فريد شوقي برفقة ابنتيها فريدة وملك وتفاعل الجمهور بقوة مع الصورة مشيدين بجمال الفنانة وابنتيها.

كما شبة الجمهور ملك بوالدتها وهي تعمل كعارضة أزياء لعدد من المجلات، واستطاعت أن تخطف الأنظار بشكلها المشابه لوالدتها بشكل لافت.

وقد ظهرت ابنة رانيا فريد شوقي ملك مسبقا مع والدتها في عرض الأزياء الخاص بالمصمم السوري أيمن لحموني، حيث بدت ملك نسخة عن والدتها بشكل أدهش الجمهور، الذين تفاعلوا بقوة مع صورة ملك برفقة والدتها.

حيث أطلت رانيا فريد شوقي بفستان أسود أما ابنتها فظهرت بفستان جلد نسقته مع قميص أبيض، لافتة للأنظار بجمالها.