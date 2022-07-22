علامات الساعة تظهر لا محال.. عريس يصرخ بشدة ويشكو من ألم شديد أسفل بطنه في ليلة الدخلة.. وحينما ذهب إلى الطبيب كانت صدمة العمر كارثية .!! (تفاصلي مثيرة)

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية في جمهورية مصر العربية، خضوع عريس لجراحة عاجلة، عقب تعرضه لانفجار الزائدة الدودية في ليلة زفافه.



حيث وجه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهذا الشاب لانقاذ حياته، بعد معاناته من آلام حادة بالبطن.

وأضاف “مسعود” على الفور تم تحويل الحالة لمستشفى فاقوس النموذجي، وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وتم فتح غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة للحالة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحالة الصحية للعريس مستقرة عقب الخروج من غرفة العمليات، ويخضع للرعاية الصحية تحت إشراف مدير مستشفي فاقوس النموذجي.

وتوجه الدكتور هشام مسعود بالشكر لمدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية، ومدير مستشفى فاقوس النموذجي، وكافة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، للعمل بأقصى جهد لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.