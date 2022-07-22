اشهر راقصة في مصر.. تزوجت 17 مرة وقال لها الشعراوي لو كنت تعرفت عليكي لأتيت إليك رأسًا وليس رقصًا و تنبأ لها بقصر في الجنة .. لن تصـدق من هي .!!

أيقونة الرقص الشرقي الفنانة تحية كاريوكا التي ولدت في 22 فبراير عام 1915 بمحافظة الإسماعيلية مارست هواية الرقص منذ طفولتها، واكتشفت موهبتها الراقصة المصرية محاسن محمد.

وشاركت تحية كاريوكا في الكثير من الأعمال السينمائية في خمسينيات القرن الماضي، منها أفلام: “لعبة الست، شباب امرأة، خلي بالك من زوزو، أم العروسة، وداعا بونابرت، السقا مات”.

وفي المسرح شاركت “كاريوكا” في العديد من الاعمال مع الفنان إسماعيل يس، وبعدها أسست فرقتها المسرحية مع زوجها الفنان فايز حلاوة. وعرف عن الراقصة تحية كاريوكا أنها سريعة الوقوع في الحب؛

الأمر الذي جعلها تتزوج 17 مرة، وكانت أول زيجة لها من الفنان رشدي أباظة، والزوجة الأولى في حياة الدنجوان، حسبما ذكرت في حوار سابق لها، مع الإعلامية سوزان حسن.



وفي لقاء لها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “هنا العاصمة” عبر قناة cbc في اكتوبر عام 2017، قالت الفنانة رجاء الجداوي، عن زيجات خالتها تحية كاريوكا: “كانت لما بتتجوز بتحب أوي، وتنصهر في زوجها أوي،

في كل زيجاتها الـ17”. وكشفت الجداوي سبب عدم إنجاب تحية كاريوكا رغم تعدد زيجاتها، قائلةً: “الفن أخدها كتير، وأكيد كان نفسها تخلف، وتحديدا من رشدي أباظة، كان نفسها تخلف منه جدا، لأنهم كانوا ثنائي مميز جدا”.

وأعتزلت الفن في السنوات الأخيرة من عمرها، وابتعدت عن الوسط الفني، وحرصت على أداء فريضة الحج. وأثناء أدائها لمناسك الحج لمحت الشيخ محمد متولي الشعراوي،

وشقت طريقها للوصول إليه بين الزحام، وعرفته بنفسها وكان شكلها قد تغير بعد ارتدائها الحجاب. الشعراوي قال لها مداعبا: “لو كنت تعرفت عليكِ كنت أتيت إليك رأسًا وليس رقصًا”،

ودعا لها بالهداية والاستجابة لدعائها، واتفقا على أن تتصل به كلما احتاجت إلى المشورة والنصيحة.

وتوطت علاقة الفنانة والراقصة الراحلة تحية كاريوكا، بالشيخ الشعراوى بعد لقائهما الأول في مكة المكرمة، وأصبحت على المستوى العائلي، فقد كانت تزوره وتطلب منه النصح في الكثير من أمورها.

وفي صباح أحد الأيام فوجئت تحية بطفلة رضيعة ملفوفة وملقاة على الأرض أمام باب منزلها، فطلبت من الشعراوي المشورة، فأشار عليها بأن تأخذها وتقوم على تربيتها، قائلا لها: “خذيها فهذه عطية من الله لكِ”.

تحية كاريوكا عملت بمشورته وأخذت الطفلة وأطلقت عليها اسم “عطية”، وقرب رحيلها عهدت بتربيتها إلى الفنانة والراقصة فيفي عبده، وهذا ما حدث ومازالت “عطية” إلى الآن في رعاية فيفي عبده.

الزوج الأخير في حياة تحية كاريوكا كان الفنان فايز حلاوة، الذي تزوج عليها من أخرى وهي الاعلامية فريال صالح، ولم يكتف بذلك، بل طرد تحية من شقتها،

ولم تجد مأوى لها سوى شقة خصصتها لها إحدى الأميرات الكويتيات بسعي من الفنانة الراحلة فاتن حمامة تحية استنجدت بالشيخ الشعراوي فأمر أحد المحامين برفع دعوى قضائية لتمكينها من شقتها ولكنه فوجئ برد كاريوكا قائلة:

“طليقي رجل كبير في السن وليس له مأوى آخر، وحرام يتبهدل وهو في أواخر أيامه هو وزوجته وابنته”، ورفضت أن يستمر الشعراوي في إجراءاته القانونية. الشعراوي بكى من موقف تحية، وقال لها: “أبكيتيني يا تحية وأصبحت أغار منك”، فقالت له: “تغار مني أنا يا مولانا”، فرد قائلا: “نعم بدأتي يبقى ليك قصور في الجنة يا تحية”.



وتوفت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا في عام 1999 بمعهد ناصر الطبي عن عمر يناهز 80 عاما إثر إصابتها بأزمة حادة في الجهاز التنفسي.